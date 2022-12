Haaland, altro record battuto. E’ il più veloce di sempre a segnare 20 gol in Premier League

Il Cyborg non si ferma e continua a segnare gol a raffica. Dopo la sosta per il Mondiale, Erling Haaland è tornato più affamato che mai e lo dimotrano subito i gol messi a referto. Con la doppietta in casa del Leeds, Haaland è diventato il giocatore più rapido a raggiungere i 20 gol nella storia della Premier League. È riuscito ad arrivare a tale quota in sole 14 apparizioni, almeno 7 in meno di chiunque altro. Il record precedente apparteneva a Kevin Phillips, ex attaccante di Sunderland e Southampton tra le altre. A riportarlo è The Athletic.

Foto: twitter Manchester City