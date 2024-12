Haaland al Manchester City servono i tuoi gol

Lo sappiamo tutti. Il Manchester City sta vivendo un periodo nero. Però anche un giocatore in particolare non riesce a trovare più la via del gol, si tratta di Erling Haaland. Un solo gol nelle ultime sei partite. Un bottino troppo povero per essere il gigante norvegese che ci ha abituati a numeri spaventosi. Si sa, il Boxing Day riserva sempre tante sorprese, chissà che possa tornare alla vittoria la squadra di Guardiola mettendosi definitivamente alle spalle questo brutto momento e ripartire alla rincorsa della Champions League che, in caso di sconfitta, inizierebbe ad allontanarsi.

Foto: Instagram Manchester City