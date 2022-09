Haaland: “Ad aprile ho scelto il City. Lavorare con Guardiola è stato il motivo della scelta”

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato nel corso di un documentario che lo vede protagonista, dove ha trattato vari temi, dalla scelta del City, al lavoro con Guardiola.

Queste le sue parole: “Non ho mai preso la decisione di andare in un club o nell’altro a seconda dell’allenatore, ma è un grande vantaggio avere Guardiola al Manchester City, è il migliore al mondo. Ho scelto nella seconda settimana di aprile, il City mi offriva il miglior progetto sportivo del mondo in questo momento ed è lì che farò meglio”.

Incontro dopo City-Borussia in Champions: “Dopo quella partita, penso che 15 persone mi abbiano detto che dovevo venire. Stones e Rúben Dias , Gundogan , Foden, De Bruyne…”.

Il norvegese è stato anche sincero sull’importanza dei soldi nel mondo del calcio: “Quando ero bambino, come tutti, sognavo di diventare il miglior calciatore del mondo e di guadagnarmi da vivere. Ora lo sto facendo. Credo che i soldi siano importanti per tutti, anche se non dovrebbe essere quella la motivazione principale per cui uno gioca… Ma è chiaro che se mi offrono 5.000 corone norvegesi per un lavoro e poi 10.000 per fare lo stesso, scelgo il secondo, è la cosa logica da fare”.

Foto: Instagram Manchester City