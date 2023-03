Haaland, 5 gol in una fase a eliminazione di Champions. C’è riuscito solo Messi nel 2012. E c’erano Guardiola e una squadra tedesca

Erling Braut Haaland ha scritto una pagina di storia di Champions, con la cinquina rifilata al Lipsia, diventando così il secondo giocatore capace di segnare 5 gol in una partita a eliminazione diretta in Champions League. Il primo è stato Leo Messi nel 2012. Tante sono le analogie con La Pulce, con il Barcellona che si impose 7-1 contro il Bayer Leverkusen (il City 7-0 sul Lipsia), quindi due tedesche le vittime. Cosa hanno ancora in comune? Pep Guardiola in panchina.