H per Humans: l’omaggio dei giocatori del Chelsea per George Floyd

Sono tanti i messaggi arrivati dal mondo del calcio a sostegno del movimento Black Lives Matter, la protesta contro l’omicidio di George Floyd di lunedì 25 maggio. #BlackoutTuesday, è un’idea nata venerdì sui social con l’intenzione di fermarsi e riflettere per un intero martedì: un modo pacato per dire con forza ‘no al razzismo’. Tra i post social di tanti calciatori, anche il Chelsea ha voluto mandare il proprio messaggio: tutti i giocatori dei Blues si sono disposti in ginocchio in mezzo al campo formando la H di Humans. “Quando è troppo è troppo. Siamo tutti umani, uniti siamo più forti”, le parole del capitano Azpilicueta.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea