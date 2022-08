Gytkjaer: “Vivo per il gol. A Monza sto bene, voglio mettermi in gioco in Serie A”

Christian Gytkjaer, attaccante del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando i temi del club brianzolo, alla prima storica stagione in massima serie.

Queste le sue parole: “Il Torino ha saputo metterci in difficoltà. Ma noi possiamo fare meglio. Era la nostra prima in Serie A, avremmo certo preferito altri risultati e per questo lotteremo sempre, ma ci sta aver pagato questo scotto”. Come si sente a Monza? “Mi trovo davvero bene qui, sono in un club organizzato e vivo a Milano. Sono anche diventato padre sei mesi fa di Lilly. Sono maturato, sono più tranquillo. Io voglio stare qui. Anche perché il lavoro che in questi anni è stato fatto da Berlusconi e Galliani per portare il Monza in A per la prima volta dopo 110 anni rende questo club un ottimo posto per chi è ambizioso come me”.

Foto: Instagram personale