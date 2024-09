Gyokeres sovrasta Haaland e Mbappé. È l’attaccante con più gol nell’anno solare

Il 2024 non è ancora volto al termine, e nel giro di questi ultimi mesi qualsiasi classifica può potenzialmente esser ribaltata. Ma ad oggi, il capocannoniere europeo del 2024 è Victor Gyokeres, con i suoi 32 gol. Il bomber svedese è stato protagonista di quest’ estate, con svariate offerte provenienti da tutta Europa. Ma il giocatore è rimasto allo Sporting Lisbona, club con cui continua, anche in questa stagione, a stupire dal punto di vista realizzativo. Sette gol in quattro partite in questo avvio di stagione, numeri dalla portata clamorosa. Dietro al pivot classe ’98, nella classifica dei capocannonieri del 2024 si stagliano i volti noti Mbappé ed Haaland, distanti di sole 6 marcature. Ancor dietro, spunta un’agguerritissima lotta tra Luuk De Jong e Jonathan David, entrambi a 22 gol. Ad una sola lunghezza di distanza vi è Harry Kane, prima punta inglese. La gara per il primato è quindi ancora apertissima, ma una cosa è certa: Gyokeres non ha nessuna voglia di rallentare.

Foto: Instagram Gyokeres