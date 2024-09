Gyokeres non si ferma più: a segno in 9 gare consecutive con lo Sporting. Sarà l’uomo mercato del futuro

Viktor Einar Gyökeres è l’attaccante che farà impazzire il mercato nelle prossime sessioni. L’attaccante svedese, che già la scorsa estate sembrava essere obiettivo di tante big, soprattutto di Premier, alla fine è rimasto allo Sporting di Lisbona dove sta continuando a segnare a grappoli.

Dopo una stagione da incorniciare chiusa con 43 reti e 15 assist in 50 partite, il 26enne di Stoccolma è ripartito alla grande: in 9 match con lo Sporting Lisbona ha già messo a referto 11 gol e 3 assist, segnando in tutte le sei giornate di campionato finora disputate, oltre che all’esordio in Champions League. Tra l’altro segna da ben 9 gare consecutive e lo Sporting, molto probabilmente, lo cederà a peso d’oro.

Foto: Instagram personale