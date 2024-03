Gyokeres-Milan, è una pista sempre più complicata

Viktor Gyokeres sta attirando l’attenzione di tutta Europa dopo le grandi prestazioni con la maglia dello Sporting CP. Il centravanti svedese ha messo a referto 27 reti e 10 assist in 33 presenze tra Europa League e Primeira Liga. E negli ultimi giorni il nome di Gyokeres era stato accostato anche al Milan. Ma secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, non c’è stato ancora nessun contatto tra il club rossonero e il centravanti. La grande concorrenza eventuale e la clausola rendono la pista complicata.

Foto: Instagram Gyokeres