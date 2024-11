Gyokeres, il curioso aneddoto che potrebbe legare lo svedese allo United

Victor Gyokeres non smette di stupire. Tre i gol rifilati nella sfida di ieri sera all’inerme Manchester City (di cui due su rigore), non proprio una squadra qualunque. Lo svedese è oggi senza dubbio la punta più ricercata d’Europa, e il suo score realizzativo parla per lui: 23 gol e 4 assist in 17 partite, numeri folli, che parlano di un giocatore che sarà l’assoluto protagonista delle prossime sessioni di mercato. Il suo attuale allenatore, Ruben Amorim, è promesso sposo del Manchester United, anzi a dirla tutta il matrimonio è già avvenuto, ma il tecnico portoghese potrà unirsi ai Red Devils solo l’11 novembre, quando saranno adempiuti i suoi obblighi con lo Sporting. Secondo alcuni media inglesi, il bomber svedese potrebbe seguire le orme del suo attuale allenatore nella sua nuova squadra, che potrebbe tentare il colpo, nonostante sia economicamente proibitivo (parliamo di circa 100 milioni di euro). Ad alimentare questa possibilità, vi è però un curioso aneddoto legato all’attuale direttore sportivo dello United, Dan Ashworth. Quest’ultimo fu il DS del Brighton, protagonista della cessione del classe ’98 al Coventry nel 2021, per l’irrisoria cifra di 1,5 milioni di euro. Questa volta il suo compito sarà decisamente molto più complesso, ma la personale conoscenza del dirigente col giocatore, potrebbe giovare all’eventuale trattativa.

Foto: Instagram Gyokeres