Gyokeres: “Futuro? Vedremo cosa succederà, io non so niente”

Per quanti anni vuoi restare allo Sporting? È possibile che lo Sporting vinca la Champions League?

“Vedremo… Pensiamo a vincere le partite, poi vedremo dove arriveremo. Futuro? Vedremo cosa succederà, io non so niente…”.

Credi di poter competere con gli altri grandi attaccanti della Champions League per diventare il capocannoniere della competizione?

“Quando gioco voglio sempre segnare. Cercherò di fare lo stesso in Champions League. L’obiettivo è fare più gol rispetto alla scorsa stagione“.

Quale pensi che sia il tuo valore?

“Bella domanda… non lo so. Non lavoro per il club né sono un uomo d’affari, non ne sono consapevole. Sono felice allo Sporting, per me non è un problema essere rimasto”