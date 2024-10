Gyokeres è inarrestabile: già a quota 13 gol con lo Sporting

Con il gol siglato ieri, che ha portato lo Sporting Lisbona a toccare quota 7 punti nella classifica di Champions League, Viktor Gyokeres ha raggiunto il bottino di 13 gol totali tra campionato e coppe. L’attaccante classe ’98, tentato quest’estate da tutta Europa, sta trascinando il club portoghese anche in Liga, stanziato primo in classifica con 8 vittorie in 8 giornate, una delle poche squadre europee a punteggio pieno nei campionati di riferimento. Contando anche i gol segnati con la Nazionale, lo score realizzativo dello svedese sarebbe il seguente: 17 gol e 6 assist in 17 presenze. Numeri straordinari, a cui ha collaborato anche il tecnico Ruben Amorim, che è riuscito a valorizzare al meglio le caratteristiche della strepitosa punta, giunta in Portogallo nel 2023, dal Coventry City.

Foto: Instagram Gyokeres