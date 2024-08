Gyasi risponde a Fabbian. Bologna-Empoli sono sull’1-1. Lecce avanti 1-0 sul Cagliari (Krstovic) ma in 10 uomini

Conclusi i primi tempi delle due gare delle 18,30 in Serie A. Al Dall’Ara è 1-1 tra Bologna e Empoli. Gara molto aperta con diverse azioni da una parte e dall’altra. Accade tutto in 2 minuti. Al 2′ la sblocca Fabbian su calcio piazzato. Angolo di Orsolini, la spizza Beukema, sul secondo palo irrompe Fabbian che insacca in rete. Immediata la replica dei toscani al 4′. Azione di ripartenza di Pezzella, palla in mezzo dove Gyasi di petto la spinge in rete per l’1-1. Chance da una parte e dall’altra per il 2-1. Solbakken fallisce prima la chance per l’Empoli. Si salva il Bologna che però a sua volta ha una clamorosa occasione con Orsolini che da solo davanti al portiere spara alto.

A Lecce, salentini avanti 1-0 sul Cagliari ma con un uomo in meno. Giocano meglio i padroni di casa che la sbloccano al 26′ con Krstovic. Lecce che però resta in 10 al 45′ per un brutto fallo di Dorgu. Il VAR in review fa espellere il calciatore leccese. Lecce avanti sì, ma dovrà difendere l’1-0 nella ripresa in 10 uomini.

Foto: Instagram Fabbian