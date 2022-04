Gyasi: “Non ho parole, emozione incredibile. Cerco di dare il massimo per Thiago Motta”

È stato Emmanuel Gyasi a trovare una rete pesantissima per lo Spezia, con la quale i liguri hanno superato all’ultimo minuto in Venezia compiendo un passo importantissimo verso la salvezza. Intervistato da DAZN, il giocatore ha faticato a trattenere la sua gioia: “Non ho parole, è un’emozione incredibile ed è tutto bellissimo. Lo meritiamo tutti, è una vittoria che arriva da lontano. I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, ci hanno dato un’energia pazzesca, il successo è per loro”.

Su Thiago Motta: “Ho una stima incredibile nei confronti del mister, cerco di dare il massimo per lui ovunque mi mette. Lui dà tutto e noi proviamo a dargli gioie, io mi impegno ogni allenamento e cerco di migliorarmi, speriamo di continuare a lavorare giorno per giorno. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza”.

Foto: Twitter Spezia