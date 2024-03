Gyasi: “La salvezza per noi è come vincere il campionato. Milan? Possiamo dire la nostra anche contro di loro”

Lunga intervista concessa dall’attaccante dell’Empoli Emmanuel Gyasi al magazine della Lega Serie A. Queste le sue parole sul rapporto con il tecnico Davide Nicola e sulla partita contro il Milan in programma questa domenica alle 15 a San Siro:

Come si trova con Nicola?

“Con il mister c’è stima reciproca, c’è stato da subito questo feeling. Ho fatto più ruoli gli anni scorsi dove giocavo più vicino alla porta, magari segnavo e facevo assist più facilmente, ma non è un alibi. Adesso la cosa più importante è la squadra, stiamo lottando per la salvezza e per noi è come vincere il campionato. L’importante è l’obiettivo, sia che segni io o segni un altro. Speriamo.”

Domenica ci sarà Milan-Empoli, lei ha già punito i rossoneri.

“Quel giorno è stato un sogno… Da quando ero piccolo e ho iniziato a giocare sogno come tutti di giocare in quegli stadi. Fare un gol al 96′ è stata un’emozione incredibile. Se lo ripetessi non sarebbe male. Possiamo dire la nostra anche contro di loro, non è facile, ma nemmeno impossibile.”

Foto: Twitter Empoli F.C.