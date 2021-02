Gyasi: “Italiano è stato fondamentale per me. Dopo la promozione, lavoriamo per il secondo miracolo”

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia,autore di una stagione sopra le righe, così come la squadra spezzina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Diversi i temi toccati dall’attaccante ghanese, dall’allenatore Vincenzo Italiano: “È stato fondamentale per me. Ti insegna, ti aiuta ed è pure simpatico. Lavoriamo per il secondo miracolo dopo quello dello scorso anno con la promozione. Sputiamo sangue, come diceva Dan Peterson”, al suo arrivo allo Spezia: “Sono arrivato con Ricci e Fusco, Marino mi ha voluto tenere poi Angelozzi e Italiano hanno fatto il resto e ho rinnovato fino al 2023”.

Quanto alla scelta della Nazionale: “Ho scelto quella ghanese, lo devo ai miei genitori. Spero che arrivi il momento della convocazione e vorrei festeggiarlo con loro come i 50 anni di mio padre l’anno scorso”.

