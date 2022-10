Gyasi: “Grande feeling tra Gotti e il gruppo, ci toglieremo delle soddisfazioni”

Durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dello Spezia, Emmanuel Gyasi, ha così parlato del momento in casa ligure: “Siamo arrabbiati, soprattutto con noi stessi e soprattutto dopo la sconfitta di Salerno. Però sono sicuro che lavorando così, uniti, possiamo crescere rapidamente. Siamo compatti con Gotti, crediamo nel suo lavoro e avvertiamo la fiducia del club e del direttore Macia, che è ogni giorno al campo”. Poi ha proseguito: “Dobbiamo migliorare sulla finalizzazione, e mi metto io per primo. Se non fai gol è difficile portare a casa punti. Io non ho ancora segnato e non sono il tipo che cerca alibi. Preferisco concentrarmi sul lavoro, su quello che sto sbagliando. Il gol è una medicina, magari segno già domenica… Dobbiamo ascoltare quello che ci dice l’allenatore, C’è un grande feeling tra lui e il gruppo, ci toglieremo delle soddisfazioni“.

Foto: Twitter Spezia