Gyasi: “CR7? Mi vengono ancora i brividi, quando mi ha dato la maglia ho rischiato di svenire”

Emmanuel Gyasi, attaccante esterno dello Spezia, ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato dell’incontro con il suo idolo Cristiano Ronaldo, quando il portoghese giocava nella Juventus: “Mi vengono ancora i brividi. Quando l’ho incrociato in Spezia-Juventus ho trovato il coraggio di andare a salutarlo e gli ho detto: ‘Cristiano, sei un esempio per me e per tutti’. Lui mi ha risposto: ‘Continua a lavorare e a coltivare i tuoi sogni’. Alla partita di ritorno, a Torino, mi è venuto a cercare per darmi la sua maglia. In quel momento ho rischiato di svenire“.

Foto: Twitter Spezia