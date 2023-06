Gyasi chiede scusa ai tifosi: “Noi calciatori ci sentiamo i primi responsabili della retrocessione”

Dopo aver perso lo spareggio per la salvezza contro l’Hellas Verona, lo Spezia è retrocesso in Serie B. Dopo la delusione, il capitano del club ligure, Emmanuel Gyasi, ha scritto una lettera social ai propri tifosi: “Purtroppo questa stagione non è andata come avremmo voluto e noi giocatori ci sentiamo i primi responsabili. Speravamo in un campionato diverso, ricco di gioie e soddisfazioni, purtroppo così non è stato, e nonostante gli sforzi ripetuti per trovare la giusta via oggi dobbiamo accettare quello che è l’amaro verdetto, anche se fa molto male”.

Poi ha proseguito: “A voi tifosi che siete stati sempre al nostro fianco nel bene e nel male, un enorme grazie. Vi ringraziamo per il vostro sostegno che ci da forza. Si dice che “ogni volta che cadi ti rialzi più forte di prima” ora è necessario farlo più che mai con forza, determinazione e positività.Un Grazie sincero a tutti per averci sostenuto, ve ne siamo e ve ne saremo grati sempre”.

Foto: Instagram Spezia