Gyasi all’ultimo respiro: tre punti di platino per lo Spezia. Il Venezia affonda

Lo Spezia trova tre punti pesantissimi a tempo scaduto e compie un passo importantissimo verso la salvezza, portandosi a più dieci sul Venezia terzultimo, anche se i veneti hanno una gara da recuperare. L’equilibrio durato per tutta la gara si è rotto solamente in pieno recupero, quando Emmanuel Gyasi ha mandato in delirio un Picco che è esploso dopo il fischio finale, con Thiago Motta corso in campo ad abbracciare i suoi giocatori.

Abbiamo parlato di equilibrio anche perché, nel suo complesso, l’incontro è stato equilibrato e privo di grandi emozioni. La partita è infatti iniziata con ritmi bassi e spezzettati, anche se ha visto crescere il suo livello sul finire del primo tempo, quando entrambe le squadre hanno cercato occasioni per rompere l’equilibrio. Lo stesso copione si è ripetuto nella ripresa, prima della rete a tempo scaduto che ha mandato in paradiso lo Spezia: la permanenza nella categoria, per i liguri, è sempre più vicina. Sprofonda il Venezia, la cui classifica diventa sempre più complicata.

Foto: Twitter Spezia