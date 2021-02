GYASI AL POTERE

Emmanuel Gyasi nasce a Palermo l’11 gennaio del 1994. Con la sua doppietta, la prima in Serie A e con la maglia bianconera dello Spezia, ieri ha guidato i liguri fino alla rimonta contro il Parma. Non inizia fin da piccolo l’avventura nel calcio di Emmanuel. Siciliano di nascita, ma con i genitori ghanesi, a soli 4 anni parte per il Ghana dove frequenta la scuola materna, per tornare poi in Italia, a Torino, qualche anno più tardi.

Qua inizia ad approcciare con il pallone, dalla squadra del paese il Pino Torinese al Pecetto, fino ad arrivare in breve tempo alle giovanili del Torino, dove cresce dopo le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Pisa e Mantova. Spesso per il calcio trascurava la scuola, tanto da avere spesso brutte pagelle con la madre che per punizione gli vietava di andare agli allenamenti. Lui però di nascosto preparava il borsone e scappava al campo.

È però a Carrara che comincia ad intravedersi il suo talento, siglando sei reti in ventiquattro partite in una stagione terminata in anticipo a causa di un infortunio al piede sinistro. Passa poi alla Pistoiese, dove in breve tempo diventa uno dei pilastri della formazione toscana, ma sarà la stagione successiva con la maglia del Sudtirol a metterlo in luce, sfiorando una storica promozione in Serie B con i tirolesi, siglando 4 reti. Stagione che gli vale la chiamata dello Spezia. Alla prima stagione con la maglia delle Aquile nel campionato cadetto, Gyasi si è subito mostrato tra gli elementi più determinanti della rosa soprattutto in zona assist, ma è nello scorso torneo che il numero 11 è definitivamente esploso così come tutta la squadra, siglando dieci reti in stagione e ritagliandosi un ruolo da grande protagonista nella storica promozione in Serie A.

Ancora non ha esordito con la Nazionale, e possedendo la doppia cittadinanza italiana e ghanese potrebbe ancora scegliere, ma Emmanuel non sembra avere dubbi al riguardo, come spiegato più volte in passato: “Ho la cittadinanza italiana ma il Ghana è la mia terra, il mio sogno è giocarci in Nazionale”. Di questo passo, il sogno è destinato a diventare realtà in breve tempo.

