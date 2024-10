Gvardiol sincero: “Quando fai il difensore per 15 anni ti stufi”

Ingaggiato dal Manchester City ormai 18 mesi fa, il 22enne croato Josko Gvardiol continua a impressionare per la bellezza dei gol sfornati da difensore di spinta nella retroguardia di Guardiola. Il difensore ha rilasciato un’intervista a Sky Sports UK.

“A dire il vero non mi aspettavo questo da me. Tutto quello che volevo prima di entrare al City era essere un difensore solido accanto a Ruben (Dias, ndr), John (Stones, ndr), Manu (Akanji, ndr) e Ake, indipendentemente da chi giocava con me, e poi il mister ha deciso di trasformarmi in un numero 10, un’ala sinistra! Quando fai il difensore per 10-15 anni ti stufi. Quando ero più giovane, giocavo ovunque in campo, anche come attaccante, ala, centrocampista centrale, centrocampista d’attacco. Mi sento a mio agio in qualsiasi posizione, e spesso mi trovo in fascia a sinistra è perché il tecnico vuole che io sia lì”.

Foto: Instagram Manchester City