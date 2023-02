Gvardiol risponde a Mahrez: parità tra Lipsia e Manchester City (1-1)

Parità tra Lipsia e Manchester City: 1-1, a Mahrez risponde Gvardiol. Dopo 13 minuti di assoluto dominio nel possesso palla dei Citizens, arriva la prima palla-gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Ruben Dias sceglie bene il tempo dello stacco ma non dà potenza al suo colpo di testa favorendo la parata di Blaswich. Al 26’ però il Lipsia commette un errore e viene immediatamente punito. Schlager sbaglia il passaggio orizzontale servendo Grealish, abile a trovare Mahrez che non ci pensa su due volte e supera Blaswich. La ripresa si apre con un’occasione per gli ospiti con Aké che recupera palla a Szoboszlai in area favorendo l’inserimento a sinistra di Gundogan: il suo passaggio a rimorchio è per Mahrez che calcia di prima intenzione ma Schlager salva tutto. Il Lipsia è più intraprendente con Halstenberg che riceve da Forsberg e crossa verso il centro dove c’è il neo entrato Henrichs ma il suo colpo di testa termina alto. Ancora Henrichs riceve da Szoboszlai e tutto solo all’interno dell’area si divora il gol del pareggio. Al 65’ ancora un’occasione per il Lipsia con André Silva che riceve da buona posizione ma la sua conclusione si stampa sul palo. Sul ribaltamento di fronte è Haaland che calcia ad incrociare dopo una buona percussione ma il norvegese stringe troppo la conclusione mettendo sul fondo. Il Lipsia però preme sull’acceleratore prima chiamando Ederson alla bella respinta su Szoboszlai e poi su corner, al 70′, pareggiando i conti con Gvardiol. Il City torna all’attacco con Gundogan ma sul suo destro è super Blaswich che respinge con reattività. Termina così 1-1 alla Red Bull Arena, la sfida all’Etihad, adesso, si fa ancora più calda.

Foto: Instagram Lipsia