Gvardiol-Manchester City: tensione con il Lipsia in attesa del semaforo verde

Il RB Lipsia continua a tenere duro per Josko Gvardiol. La trattativa va avanti da dicembre, quando il Manchester City ha deciso di puntare forte sul difensore croato, spingendosi oltre la tripla cifra e sbaragliando la concorrenza di Chelsea e Real Madrid. E Gvardiol vuole il City, lo ha comunicato anche il direttore sportivo dei tedeschi Max Eberl (“Confermo il desiderio di Gvardiol di andare al City“). Tanto che il calciatore avrebbe svolto già una prima parte di visite mediche con gli inglesi, ma quando tutto stava volgendo verso la definitiva fumata bianca si è creata tensione tra i due club. Il Lipsia vuole una cifra che, con i bonus, superi i 100 milioni e si avvicini ai 120 milioni, non dando così il via libera a completare le visite mediche. La volontà di Gvardiol è chiara, il City vuole regalare il difensore a Guardiola ma dovranno essere risolti gli ultimi cavilli con il Lipsia. E, intanto, il difensore continua ad allenarsi con i tedeschi in attesa del definitivo semaforo verde.

Foto: Instagram Lipsia