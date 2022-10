GVARDIOL IL NUOVO TALENTO CROATO: 40 MILIONI DI PLUSVALENZA IN DUE ANNI

Non solo i campioni del presente ma anche quelli del futuro, poiché il calcio ha costantemente uno sguardo al domani, da sempre amante della novità e delle nuove promesse. Tanti, infatti, sono i giovani destinati a segnare pagine importanti del calcio europeo e non solo e, a tal proposito, il Trofeo Kopa presenta annualmente i migliori giovani nel panorama calcistico del vecchio Continente. Il premio, quest’anno, è finito nelle mani di Gavi, talentino del Barcellona, anche se il parterre presentava profili di prospettiva di indiscusso valore. Tra questi risultava anche Josko Gvardiol, croato classe 2002 difensore del Lipsia classificatosi sesto nella graduatoria, appunto, del premio Kopa. Ancora vent’anni ma con il carisma del veterano. Già perché il gioiellino croato, prelevato dal club tedesco per circa 16 milioni più bonus dalla Dinamo Zagabria nel settembre 2020, adesso ne vale almeno 60. A confermare ulteriormente il suo valore poi è l’attuale palmarès che, considerata la giovane età, non è da poco: due campionati croati vinti con la maglia della Dinamo Zagabria (stagione 2019/20 e 2020/21) una Supercoppa di Croazia (stagione 2019) e una Coppa di Croazia (stagione 2020/21) sempre con il club sopra citato. L’ultimo trofeo vinto, in ordine cronologico, è arrivato l’anno scorso con la maglia del Lipsia, ovvero la Coppa di Germania. In Bundesliga fa subito vedere il suo valore, attirando l’attenzione di molte società europee e, soprattutto, della Nazionale croata che lo convoca in occasione degli Europei del 2021. Prima di trasferirsi nel campionato tedesco, con la Dinamo Zagabria ha collezionato 36 presenze e 3 reti, mentre con il Lipsia (con cui ha già un ingaggio importante nonostante l’età, ovvero poco più di un milione e duecento mila euro annui che sarebbero oltre 24 mila euro a settimana) ha all’attivo 65 presenze e 2 gol. Gvardiol è un difensore, mancino di piede, molto bravo in fase di marcatura e capace anche di impostare il gioco dalle retrovie. Mostra inoltre una notevole duttilità tattica dal momento che, all’occorrenza, può essere utilizzato nel ruolo di terzino sinistro. A testimoniare le sue qualità, ponendolo tra i difensori più promettenti, è proprio l’Uefa che nel 2021 lo menziona tra i cinquanta giovani più promettenti dell’anno. Insomma, il futuro è sicuramente dalla sua parte.

Foto: instagram Lipsia