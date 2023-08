Gvardiol: “Guardiola è il migliore, sarà fantastico lavorare insieme. Ho sempre sognato la Premier”

Dopo una lunga rincorsa, Josko Gvardiol è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Insieme al comunicato ufficiale, sono arrivate anche le prime parole del difensore croato da giocatore dei Citizens: “Ho sempre sognato di giocare un giorno in Inghilterra e farlo ora con il Manchester City, dopo la stagione che hanno appena fatto, è un vero onore per me. Chiunque abbia visto giocare il Manchester City la scorsa stagione sa che è la migliore squadra del mondo. Vincere il Triplete dice tutto quello che c’è da sapere sulla qualità di questa squadra. Entrare a far parte del City è qualcosa di molto speciale per me e la mia famiglia. Avere la possibilità di lavorare anche con Pep Guardiola sarà fantastico. So di non essere ancora arrivato al massimo delle mie potenzialità e sono sicuro che il mio gioco progredirà sotto la guida del miglior allenatore del mondo. Giocare con Mateo Kovacic sarà speciale. È un grande calciatore e spero che entrambi possiamo aiutare il City a raggiungere un’altra stagione di successo nel 2023/24 e poi oltre”.

Foto: Instagram Manchester City