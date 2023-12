GUTIERREZ, IL NUOVO CHE AVANZA IN CASA GIRONA

Il Girona sogna in Liga, dopo la vittoria nel derby contro il Barcellona, in casa dei campioni di Spagna in carica. Un successo per 4-2 che lancia la compagine di Michel in vetta alla Liga, con 41 punti, addirittura a +7 sui cugini catalani. L’obiettivo del club, la salvezza, è ampiamente raggiunta dopo 16 giornate.

Un Girona che vede protagonisti un bel gruppo di talenti ucraini, che abbiamo visto all’opera anche contro l’Italia, nell’ultima gara delle qualificazioni a Euro 2024. Ma protagonista nel grande successo in casa del Barcellona, è stato l’esterno mancino, Miguel Gutierrez, autore di un gran gol al 40′ del primo tempo, a riportare il Girona avanti, sul 2-1, costringendo quindi il Barcellona ad inseguire.

Conosciamo meglio Miguel Gutierrez, uno dei talenti che si stanno mettendo in luce in questo Girona straordinario.

Miguel Gutiérrez Ortega nasce a Madrid il 27luglio 2001. Ha iniziato da subito ad appassionarsi al calcio, tanto che nel 2006, a soli 5 anni, entra nella cantera del Getafe, dove fa vedere ottime qualità, tanto che nel 2011 viene ingaggiato dal Real Madrid a soli 10 anni.

Fa tutta la trafila nelle Merengues, fino ad arrivare all’Under 19. Dopo aver vinto una Youth League con i Blancos, ha esordito in prima squadra il 18 aprile 2021, nell’incontro di campionato vinto per 0-3 contro il Cadice. Colleziona 8 presenze con il Real Madrid, alternandosoi anche con il Castilla, il Real Madrid riserve, che milita nella Seconda Divisione spagnola. Resta alla Casa Blanca fino all’estate 2022, quando lascia il Real e passa a titolo definitivo al Girona, firmando un contratto quinquennale con il club catalano che era appena stato promosso in Liga da poche settimane.

Esordisce nell’agosto 2022 con il Girona, diventando titolare fisso della squadra che riesce a raggiungere la salvezza senza problemi. Chiude la stagione, ottima, con 36 presenze e 2 gol, segnando il primo gol in Liga nell’autunno 2022.

Conclude l’anno in crescendo, confermandosi come leader del Girona in vista della stagione appena cominciata, dove ha già totalizzato 15 presenze, 2 gol e 1 assist in questo inizio di campionato da record per il club catalano. Il secondo gol stagionale, bello, quello di ieri a Barcellona, che per un ex Real, è una soddisfazione enorme.

Gutierrez è un terzino sinistro di grande personalità, bravo in ambedue le fasi, molto veloce, abile nel cross e nel dribbling. Date le sue caratteristiche, è stato paragonato ad Aarón Martín, giocatore con ottime qualità di corsa e di cross, al quale Gutierrez si ispira. Il giocatore sta dimostrando una ottima continuità, che potrebbero farlo rientrare anche in ottica Nazionale.Ma per ora pensa a godersi questo momento al Girona, che sogna in grande, dopo l’obiettivo salvezza già raggiunto.

