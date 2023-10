Guti: “Xabi Alonso è il profilo giusto per il dopo Ancelotti”

L’ex centrocampista del Real Madrid, Guti, ha parlato a El Chiringuito in merito alla successione di Ancelotti sulla panchina del Real.

Queste le sue parole: “Penso che, se guardiamo ai risultati, Zidane sia il miglior allenatore che il Real Madrid abbia avuto negli ultimi anni. Conosce il club, conosce Florentino, sa come vanno le cose. Ha il profilo giusto per il Real Madrid, come Ancelotti. Ma penso che anche Xabi Alonso abbia questo tipo di profilo”.

