Guti: “La grande sfida di Ancelotti sarà gestire l’ego”

José María Gutiérrez (ex calciatore e allenatore delle giovanili del Real), meglio noto come Guti, giovedì a Città del Messico, ha parlato delle sfide che Carlo Ancelotti si trova ad affrontare come allenatore del Real Madrid.

“Spero che questa generazione vinca più della nostra. Avevamo una grande squadra, ma questa generazione ha molto talento per vincere ancora di più; tuttavia, è difficile riuscirci quando ci sono tanti ego nello spogliatoio. Questa è la grande sfida di Ancelotti,” ha dichiarato Guti, cinque volte campione della Liga, tre della Champions League, quattro della Supercoppa di Spagna, due della Coppa Intercontinentale e una volta della Supercoppa Europea.

Sul Clasico: “Lo so chiaramente, vincerà il Real Madrid, non facilmente perché il Barcellona sta giocando molto bene, ma sarà una partita molto bella e con tanti gol,” ha assicurato.

LaLiga milgior campionato del mondo: “Figure come Mbappé e Yamal arricchiscono la competizione. Per questo è il miglior campionato del mondo in termini di gioco e giocatori, e questo è qualcosa che le squadre devono mantenere portando i migliori o facendo emergere talenti dai vivai, come è successo con Yamal.”

Foto: Guti Ghanasoccer