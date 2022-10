Gunter: “Dobbiamo giocare così, la strada è quella giusta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Koray Gunter, difensore dell’Hellas Verona, ha così commentato il ko per 2-1 contro il Milan: “Mi è stata data libertà di attaccare, con più fortuna potevo farne un altro però sono contento per il mio primo gol. E’ passato quasi un anno dall’autogol di Milano, il calcio scrive queste storie. In questo modo vediamo un’altra squadra, siamo abituati a giocare così, vengono fuori delle belle cose. Dobbiamo giocare così, abbiamo provato a cambiare sistema però ci siamo trovati un po’ in difficoltà. Ora credo che siamo sulla strada giusta”.

Foto: Verona Twitter