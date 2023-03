Gunes (all. Besiktas): “Dele Alli è scomparso. Gli abbiamo dato un permesso, ma non è tornato”

Senol Gunes, tecnico del Besiktas, in conferenza stampa ha parlato di una situazione particolare, legata all’ex enfant prodice del calcio inglese, Dele Alli, che non è tornato dopo un permesso dato dal club.

Queste le sue parole: “Abbiamo dato a Dele Alli il permesso di prendersi una piccola pausa, ma non è ancora tornato. Sta piovendo, probabilmente è per questo che non è tornato. Stiamo cercando di scoprire dove sia”.