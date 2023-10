Gundogan: “Vinicius un provocatore? Non credo, forse gli piace essere fischiato”

lkay Gundogan ha parlato in vista del suo primo Clasico contro il Real Madrid:

“Sarà una partita ricca di emozioni. Dovremo essere tutti più calmi e pazienti che mai. Dobbiamo avere più controllo: nelle ultime partite abbiamo commesso errori banali che ci sono costati gol che avremmo potuto evitare. Non sono venuto qui per brillare da solo ed essere una superstar. Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere e aiutare i miei compagni a migliorare”.

Su Vinicius: “Qualcuno potrà interpretare i gesti di Vinicius come una provocazione, ma per me, sinceramente, non lo sono. Ovviamente sa già che se farà queste cose verrà fischiato. Ma forse gli piace così”.

