Gundogan sul futuro: “Chiacchere normali. Non è stato deciso ancora niente, i colloqui proseguono”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partendo dalle voci sul suo futuro: “È normale che ci sia chiacchiericcio di sottofondo, ma senza entrare troppo nei dettagli dico che nulla è stato ancora deciso. I colloqui proseguono, se ci sarà una decisione sarete i primi a saperlo”.

Poi ha proseguito presentando la partita di domani: “Si tratta di trovare equilibrio, vogliamo giocare nel nostro stile ma dovremo essere cinici. Tutto è possibile, questa competizione è speciale. Prendiamo la sfida molto sul serio, sappiamo che contro di noi avremo una delle migliori squadre d’Europa”. E su Tuchel: “Vedrete a quali livelli li porterà se gli sarà concesso abbastanza tempo. Sarà solo questione di tempo prima che ci facciano urlare: ‘wow!’. Speriamo non da domani! Non dobbiamo far prendere loro slancio e segnare il primo gol”.

Infine: “Più vai avanti, più la voglia cresce. Ci sono andato vicino a Dortmund nel 2013 e un paio d’anni fa qui, ma senza riuscirci. E questo aumenta il desiderio”.