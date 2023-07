Gundogan sul Barcellona: “Questo club aspira al più alto livello in Europa”

Ilkay Gundogan è stato presentato oggi in conferenza stampa. Il giocatore è stato preso dal Barcellona a zero dopo la fine della sua esperienza con il Manchester City, culminata con la vittoria dell’ultima Champions League contro l’Inter. Il centrocampista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni proprio a proposito della massima competizione europea: “Questo club aspira al più alto livello in Europa. E ora ha me, qualcuno che viene dal club che ha appena vinto la competizione. Certo che voglio di più”. Sugli obiettivi: “Dobbiamo ripetere quanto accaduto l’anno scorso in campionato e fare meglio in Champions. Inizieremo a lavorare per questo fin dal primo giorno e sono sicuro che il potenziale c’è. Il campionato è una competizione basata sul quotidiano: puoi scivolare a volte, ma devi esserci, costantemente”.

Foto: Facebook Barcellona