Gundogan su Haaland: “Non ha limiti, si può confrontare solo con Messi e Ronaldo”

Durante l’intervista concessa a The Players Tribune, il nuovo centrocampista del Barcellona, Ilkay Gundogan, ha così parlato dell’ormai ex compagno di squadra, Erling Haaland: “Non ha limiti. Per lui gli unici confronti possibili sono con Messi e Ronaldo. Non sapevo cosa aspettarmi quando è arrivato, avevo visto i suoi gol al Dortmund e tutta l’attenzione che aveva ricevuto. Temevo non si sarebbe adattato al gruppo, poi l’ho conosciuto. Sono rimasto sorpreso da come uno così talentuoso possa avere la voglia di migliorarsi ogni singolo giorno”.

Foto: Instagram Manchester City