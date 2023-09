Gundogan su Flick: “Sei un grande uomo e allenatore. Non siamo riusciti a ripagare la tua fiducia”

Nella giornata di ieri, la Federazione tedesca ha esonerato da ruolo di CT Hansi Flick.

Sui social, il centrocampista, Ilkay Gundogan, ha voluto salutare l’ex CT sui social.

Queste le sue parole: “Grazie per il tempo passato insieme, per l’ammirazione reciproca e la collaborazione, Hansi. Sei un grande uomo e allenatore, è un vero peccato che come squadra non siamo riusciti a ripagare la tua immensa fiducia in noi. Come team, continueremo a provare a imparare per tornare più forti e giocare un Europeo casalingo di successo nel 2024… Anche per te! Ti auguro il meglio per il futuro”, ha scritto Gundogan.