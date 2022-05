Gundogan: “Sono frustrato e deluso se ripenso alla gara con il Real. Finale? Di certo non la guarderò”

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, è tornato, in conferenza stampa, sulla partita di mercoledì scorso, contro il Real Madrid, se ripensa alla occasione persa dai citiziens e ammettendo di essere ancora deluso per la sconfitta.

Queste le sue parole: “Se penso alla finale di Champions di Parigi, mi arrabbio. Sono frustrato, deluso. Di certo non guarderò la partita. Cercherò di fare qualcos’altro quel giorno. Niente potrà aiutare, a parte il tempo, che rende tutto un po’ più facile, anche se sappiamo ancora una volta di aver perso una grande opportunità per alzare un trofeo importante. Abbiamo subito due gol in due minuti. Non eravamo concentrati quando era necessario esserlo. Questa è la colpa maggiore che ci diamo”.

Foto: Twitter Manchester City