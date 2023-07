Gundogan si presenta: “Xavi mi ha voluto fortemente, c’è stata subito sintonia”

Questa mattina, Ilkay Gundogan è stato ufficialmente presentato come nuovo calciatore del Barcellona. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da Marca: “Ringrazio tutta la dirigenza del Barcellona, sono cresciuto guardando le partite di Rijkaard e Guardiola. Era da tempo che volevo venire qui, un giorno ho chiamato Guardiola e gli ho detto tutto. Credo fosse un po’ triste ma anche contento, mi ha detto di chiamarlo ogni volta che ne ho bisogno. Sono contento di essere qui, Xavi mi ha voluto fortemente, è bastato capire come mi ha detto determinate cose, ma io avevo già deciso. C’è stata subito sintonia. Ho parlato diverse volte con Lewandowski e Ter Stegen, mi hanno parlato molto bene della città. Sono qui per vincere, sono sicuro che le cose andranno bene. Affrontare il Real Madrid con o senza Mbappé? Non mi importa. Cosa penso di Bernardo Silva? Mi sono trovato molto bene con lui, ma è un calciatore del Manchester City”.

Foto: Twitter Barcellona