Gundogan: “Reintegrarsi nel gruppo del City è stato facile. Guardiola è il miglior allenatore del mondo”

Ilkay Gundogan , centrocampista del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sulla grandezza di Pep Guardiola.

Queste le sue parole: “E’ stato molto piacevole e anche abbastanza facile reintrodursi in squadra. Ci sono molti volti che conosco e un paio di volti nuovi. In generale, mi piace l’energia che mi dà la squadra, mi piace lo scambio di battute e stare con i compagni di squadra. Mi sono mancate molte persone l’anno scorso e rientrare ora è come tornare a casa. Il modo in cui è andato tutto, è stato molto veloce e facile ed è stato un periodo fantastico per me. Mi piace giocare a calcio a un livello così alto insieme a giocatori incredibili. Nel tipo di gioco di Guardiola in ogni stagione ci sono un paio di piccoli dettagli in più per quanto riguarda l’approccio. Ogni estate, il mister vuole che gli avversari non siano in grado di leggerci al 100% e cerca sempre di adattare un paio di accorgimenti in più. Dipende dalla qualità dei giocatori in modo che ognuno possa mettere i propri punti di forza in campo e contribuire nel miglior modo possibile. Penso che sia per questo che è il miglior allenatore del mondo, perché vede cose che gli altri non vedono e riesce a trasmetterle in campo nel miglior modo possibile. C’è sempre stato un leggero cambiamento. Se chiedi ai giocatori di questa stagione rispetto all’anno scorso, quando non c’ero, probabilmente c’è un altro cambiamento nei piccoli dettagli. Sono abituato al fatto che ci sia qualcosa che lui stava adattando, quindi non è una sorpresa per me”.

Foto: sito Manchester City