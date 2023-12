Gundogan: “Quando critico la squadra davanti alle telecamere, parto sempre da me stesso. Se gli altri non lo recepiscono mi dispiace”

Ilkay Gundogan, centrocampista del Barcellona, ha parlato a BeinSports, soffermandosi su alcune critiche rivolte alla squadra, recepote male dai compagni.

Queste le sue parole: “Non posso mettermi nei panni degli altri per sapere come l’hanno recepita, ma ho semplicemente detto onestamente la mia opinione e la mia intenzione non era quella di attaccare niente e nessuno. Voglio dire, ogni volta che critico la mia squadra, per qualunque cosa, includo me stesso. Comincio sempre da me stesso. Penso di avere abbastanza esperienza per sapere come funziona questo gioco, ma prima mi guardo sempre allo specchio e giudico prima me stesso e non gli altri. Voglio che facciamo il meglio che possiamo perché vedo in questo squadra con molto potenziale e molta qualità”.

Foto: twitter Barcellona