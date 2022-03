Gundogan: “Per me non può esserci squadra migliore del City, cerco di adattarmi alle richieste di Guardiola”

Nel Manchester City che con Pep Guardiola alla guida è al comando della classifica in Premier League e sogna di coronare l’obiettivo Champions, continua a brillare la stella di Ikay Gundogan. Lo scorso anno il centrocampista tedesco è stato addirittura il capocannoniere della squadra, ed in stagione ha realizzato sette reti e otto assist.

Intervistato ai microfoni di Kicker.de, Gundogan ha parlato del suo rapporto con il club e con Guardiola: “Per me non credo possa esserci una squadra migliore del Manchester City. Certe volte mi piacerebbe sapere qual è la posizione in cui giocherò, ma cerco sempre di adattarmi alle richieste di Guardiola, non rifiuto mai un determinato ruolo e cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi zona del campo. Il tecnico ha un’idea precisa e io so di poter fornire le migliori prestazioni settimana dopo settimana”.

Foto: Twitter personale Gundogan