Gundogan: “Orgoglioso di essere il capitano del City, sono più motivato che mai. Futuro? Colloqui in corso”

Intervenuto ai microfoni di AS, il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, ha così parlato del suo futuro in vista del contratto in scadenza con i Citizens: “Per me è un orgoglio incredibile essere il capitano di questa squadra eccezionale. La stagione è lunga, ma ad essere onesto sono più motivato che mai. In tutta la mia carriera mi sono sentito raramente meglio, non vedo l’ora di vivere le prossime settimane e tutto ciò che accadrà. Non ho ancora deciso sul mio futuro, ci sono dei colloqui in corso e quando sarà stata presa una decisione anche l’opinione pubblica lo saprà”.

Foto: Instagram Gundogan