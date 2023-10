Gundogan: “Non sono venuto al Barcellona per perdere partite del genere”

Ilkay Gundogan, autore del gol che ha dato il via al Clasico tra Barcellona e Real Madrid, ha parlato del ko interno contro i rivali di sempre. L’ex Manchester City ha voluto dare una scossa a tutto lo spogliatoio. Queste le sue parole riportate da As:

“Voglio essere onesto ma senza esagerare, perché non voglio dire qualcosa che non dovrei. Vengo dallo spogliatoio e ovviamente c’è delusione, ma dopo una partita importante e un risultato negativo, mi piacerebbe vedere più rabbia e delusione. Non sono venuto qui per perdere questo tipo di partite in questo modo. Anche io ho la responsabilità come giocatore esperto di non permettere alla squadra di pensare così. Abbiamo bisogno di reagire”.

Foto: Twitter Barcellona