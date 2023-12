Gundogan: “Non condivido molto la vita privata. Voglio essere visto come calciatore”

Il centrocampista tedesco in forza al Barcellona Ilkay Gundogan ha rilasciato un’intervista a France Football, in cui si è raccontato mettendo da parte gli aspetti di campo: “Non sono molto attivo sui social media. Non condivido molto la mia vita privata. Molte persone vorrebbero che lo facessi più spesso, ma a me non interessa e non lo faccio. È una cosa che non mi interessa davvero. Voglio solo che la gente mi veda come un buon giocatore di calcio. Quindi mi concentro sul mio lavoro, su me stesso, sul mio sport. Ma condividere la mia vita su Instagram o qualsiasi altra cosa, davvero, non è da me”.

Gundogan aggiunge: “Sono un ragazzo normale, che assomiglia al giocatore che si vede in campo. Sono un ragazzo tranquillo. Tutti hanno problemi nella vita, nessuno ha un’esistenza perfetta. Tutti abbiamo i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni. Alla fine della giornata, quando torno a casa, sono un essere umano come tutti gli altri. Sotto gli occhi di tutti, posso guadagnare un sacco di soldi ed è difficile lamentarsi, ma il fatto che io abbia una vita privilegiata non significa che non abbia problemi. Ho un bambino di otto mesi e mi preoccupo solo di lui e della sua salute. Ho molta paura e sono sempre preoccupata che appena si ammalerà un po’ dovremo portarlo dal medico, che dovremo fargli le vaccinazioni”.

Foto: Pagina Facebook Barcellona