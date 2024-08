Gundogan nel mirino dell’Arabia: contatti Barcellona-Al Nassr

Gundogan al Barça ora è un punto interrogativo. Il club blaugrana -scrive Sport- sarebbe in trattative con l’Al Nassr, come confermato dai media arabi ‘365scores arabic’. Il Barca avrebbe aperto alla possibilità di cedere in Arabia il centrocampista . Gundogan, dopo aver parlato con Hansi Flick, ha dubbi sulla sua continuità visto che non sarà titolare nel progetto dell’allenatore ed è ora pronto ad analizzare proposte per proseguire la sua carriera altrove. Il nazionale tedesco avrebbe valutato l’ipotesi di tornare al Manchester City e ha sul tavolo una proposta del Galatasaray. Il giocatore dovrà prendere una decisione nei prossimi giorni, dato che il Barcellona, scrive Sport, non vuole arrivare alla fine del mercato con questa situazione irrisolta.

Foto: Pagina Facebook Barcellona