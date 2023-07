Gundogan: “L’obiettivo è la Champions. Pedri è il giocatore che mi ha sorpreso di più”

Ilkay Gundogan, nuovo arrivo in casa Barcellona, è stato intervistato da Mundo Deportivo. L’ex City ha ben chiaro quale deve essere l’obiettivo della squadra: “È la Champions League. La responsabilità di questo club è di giocare per vincerla” ha detto Gundogan. “Mi sento bene – commenta il centrocampista dopo l’episodio di gastroenterite – e in buona salute. Speriamo di poter contare su tutti per la partita contro l’Arsenal”. Poi Gundogan elogia Pedri: “È il giocatore che mi ha sorpreso di più, quello con cui non vedevo l’ora di giocare. È giovane ma allo stesso tempo è bravo, ha molto potenziale”. Su un possibile approdo di Mbappè al Real: “Onestamente non dovremmo preoccuparci. Adoro competere con i migliori al mondo”.

Foto: Twitter Barcellona