Gundogan lancia la sfida al Napoli: “Al Maradona per fare risultato. E’ il momento di alzare il livello”

Alla vigilia della sfida di Champions del Maradona con il Napoli, valida per gli ottavi di finale di andata della competizione, il centrocampista del Barcellona İlkay Gündoğan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del quotidiano La Vanguardia. Queste le sue parole di sfida ai partenopei in vista della gara di domani sera: “Se possiamo competere anche in Europa? Sì, certo. Abbiamo bisogno di queste partite per alzare il livello. La Champions League è questo, è competere, pretendere il massimo da noi stessi. Adoro questo tipo di pressione. Noi andiamo a Napoli per fare un bel risultato. È arrivato il momento decisivo, si riparte da zero ed è il momento di alzare il livello.”

Foto: Twitter Gündoğan