Gundogan: “Haaland è speciale. In futuro potrà vincere il Pallone d’Oro”

Durante l’intervista concessa ai microfoni ufficiali del Manchester City, Ilkay Gundogan, centrocampista e capitano dei Citizens, ha parlato di Erling Haaland: “Ha qualità, tutti possono vederla. Ne ha già molta e con il suo gioco la porta alla nostra squadra. Sa che deve lavorare sodo per arrivare dove è in questo momento e anche per arrivare in posti migliori. Penso che sia qualcosa di speciale e per di più è umile. Sono sicuro che tutto questo insieme lo migliorerà sempre di più… Non solo in questa stagione, ma nei prossimi anni e lo renderà un giocatore incredibile. Lo è già, ma migliorerà e penso che questo aumenterà le sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro”.

Foto: Manchester City Instagram