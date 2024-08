Gundogan, futuro da allenatore: Guardiola lo accoglierà nel suo staff

Gundogan è tornato al Manchester City e, come riporta The Athletic, un ruolo fondamentale nella scelta finale del calciatore tedesco l’ha avuto Guardiola. Secondo il quotidiano inglese, Gundogan, desideroso di diventare allenatore al termine della carriera da giocatore, avrebbe chiesto a Guardiola di poter entrare nel suo staff, indipendentemente dalla squadra in cui si troverà il tecnico spagnolo. L’allenatore -spiega The Athletic- avrebbe accolto con molto piacere questa richiesta, felice di poter formare un altro suo ex giocatore, dopo averlo già fatto con Arteta, Kompany e Maresca.

Foto: Instagram Gundogan