Gundogan: “Francia, Inghilterra e Portogallo le favorite per vincere Euro 2024. Poi ci siamo noi”

Ilkay Gundogan, centrocampista della Germania e del Barcellona, ha parlato a AA Spor, soffermandosi sulle favorite per i prossimi campioanti Europei, che si disputeranno proprio in Germania.

Queste le sue parole: “Tra le squadre che considero le mie favorite c’è la Francia, la rosa dei francesi è davvero temibile. Ci sono 2-3 giocatori di livello mondiale in ogni ruolo. Dopodiché, l’Inghilterra, per cui vale quali lo stesso discorso. Giocano un ottimo calcio, penso che arriveranno molto preparati. Dopo di loro, il Portogallo, ma ci siamo anche noi e la Spagna. Spero che possa esserci anche la Turchia. Sarei felice. A parte la Germania, la squadra per cui tifo è ovviamente la Turchia. Spero che non saremo inseriti nello stesso girone della Turchia a Euro 2024. Non so se sarà possibile”.

Foto: twitter Barcellona